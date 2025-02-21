«Мужская погода»: Морозы в Москве ослабнут только в последний день февраля

«В начале недели все модели показывали, что к 23 февраля будет заметное повышение температуры, оттепельная погода, а этого не происходит. Когда происходит разрушение снежного покрова, модельные ошибки максимальные. В центре европейской России температура будет ниже нормы до конца недели на три-пять градусов. В Москве будет суровая мужская погода, ночью в выходные будет 10-15 градусов ниже нуля. Утро тоже холодное, температура будет повышаться только после обеда до 3-4 градусов мороза. В первые два дня следующей недели температура будет на один-два градуса ниже нормы. Только в середине недели дневные температуры будут постепенно приближаться к нулю. В конце недели уже ожидается оттепельная погода днем, 28 февраля», - рассказал он.

По словам Вильфанда, говорить о характере марта еще рано, но первые весенние деньки будут незначительно теплее нормы.

«По предварительным расчетам, в начале марта температура будет на один-два градуса выше нормы. На севере европейской России идет активное повышение температур – в Мурманской области, в Карелии, в Ленинградской области. Там к началу марта дневные температуры будут доходить до четырех градусов тепла. А на юге, включая, Краснодарский край, дневные температуры будут еще отрицательными. Вот такая необычная ситуация», - отметил он.

Метеорологическая весна придет в Москву и Подмосковье на 2—3 недели раньше положенного срока, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Радиоточка НСН».

