Гидрометцентр: Январь в европейской части России стал самым теплым за всю историю
На европейской территории России январь текущего года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1891 года. Об этом сообщил Гидрометцентр.
Побил рекорды первый месяц 2025 года и в Центральном федеральном округе. Во всех остальных федеральных округах он попал в ТОП-10. В целом по России январь 2025 года занял четвертое место (рекордный показатель был зафиксирован в январе 2007 года.
В Арктике среднемесячная температура примерно на 1,5 градуса превысила норму. Здесь за всю историю наблюдений в минувшем январе зафиксировали минимальную площадь ледяного панциря.
Ранее в Якутии был побит температурный рекорд 80-летней давности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru