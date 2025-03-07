Мужчина с ножом взял в заложницы сотрудницу аэропорта в Алма-Ате

Мужчина с кухонным ножом взял в заложницы сотрудницу службы досмотра в аэропорту города Алма-Аты после того, как в зоне внутренних рейсов его попросили предъявить документы. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

По данным ведомства, злоумышленник, подойдя в зону досмотра, схватил сотрудницу аэропорта за волосы и стал угрожать ей ножом.

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В ситуацию вмешался другой мужчина в коричневой футболке, который предложил в заложники себя вместо женщины, после чего нейтрализовал злоумышленника вместе с полицейскими.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело на 67-летнего местного жителя по факту нападения.

Ранее неизвестный напал с ножом на людей в израильском городе Хайфа, пострадали пять человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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