Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту нападения на врача «скорой»
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Крыму после нападения на врача «скорой помощи». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление СК по республике.
Отмечается, что инцидент произошел в Симферополе. Женщина вызвала «скорую» своему 32-летнему сыну, бегавшему по кухне с ножом в состоянии психического расстройства. Врачи, прибывшие по вызову, пытались госпитализировать мужчину, в ходе чего он ранил одного из членов бригады в шею.
Напавшего мужчину доставили в психиатрическую больницу, врача госпитализировали, угрозы жизни нет.
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