Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту нападения на врача «скорой»

Отмечается, что инцидент произошел в Симферополе. Женщина вызвала «скорую» своему 32-летнему сыну, бегавшему по кухне с ножом в состоянии психического расстройства. Врачи, прибывшие по вызову, пытались госпитализировать мужчину, в ходе чего он ранил одного из членов бригады в шею.

Напавшего мужчину доставили в психиатрическую больницу, врача госпитализировали, угрозы жизни нет.



