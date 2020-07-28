Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту нападения на врача «скорой»

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Крыму после нападения на врача «скорой помощи». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление СК по республике.

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Отмечается, что инцидент произошел в Симферополе. Женщина вызвала «скорую» своему 32-летнему сыну, бегавшему по кухне с ножом в состоянии психического расстройства. Врачи, прибывшие по вызову, пытались госпитализировать мужчину, в ходе чего он ранил одного из членов бригады в шею.

Напавшего мужчину доставили в психиатрическую больницу, врача госпитализировали, угрозы жизни нет.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КрымСкорая Помощь
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