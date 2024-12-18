Мужчина погиб, упав на рельсы в метро Новосибирска
18 декабря 202411:19
Мужчина скончался после того, как упал на рельсы на Речном вокзале в новосибирском метрополитене, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.
Движение по Ленинской линии было остановлено.
Уточняется, что движения поездов не было 26 минут.
Ранее одиннадцатилетняя девочка в Перми попала в больницу после удара током от опоры подъезда, сообщила пресс-служба Кировского районного суда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru