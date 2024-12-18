Мужчина погиб, упав на рельсы в метро Новосибирска

Мужчина скончался после того, как упал на рельсы на Речном вокзале в новосибирском метрополитене, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Движение по Ленинской линии было остановлено.

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Уточняется, что движения поездов не было 26 минут.

Ранее одиннадцатилетняя девочка в Перми попала в больницу после удара током от опоры подъезда, сообщила пресс-служба Кировского районного суда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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