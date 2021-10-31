Мужчина не пошел на работу из-за отсутствия чистых носков

Сообщение сотрудника, который остался дома, выложил в Twitter его начальник. Мужчина пожаловался на жену, вовремя не постиравшую ему носки. Пойти на службу в туфлях на босу ногу мужчина также не мог, потому что в его обуви «большие дыры».

Пользователей удивил ответ руководителя. Он сообщил, что уволил бы работника, если бы на его месте был кто-то другой.

Британские пользователи возмутились соотечественником. По их мнению, он мог бы купить чистые носки по дороге на работу или надеть грязные, потому что «путешественники носят их по шесть месяцев».

Некоторые комментаторы рекомендовали начальнику предложить сотруднику чистые носки, чтобы посмотреть, как бы тот вышел из щекотливой ситуации.

