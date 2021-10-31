В Сочи водителю дивана выписали штраф за отсутствие ремней безопасности

«В отношении водителя был составлен административный материал по ст. 12.6 КоАП РФ "Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах», - говорится в сообщении.

Ранее пользователи соцсетей разместили видео, на котором молодой водитель, управляя диваном, едет по дороге на диване. Владелец «транспортного средства» Сергей Сергеев рассказал РИА Новости, что диван уже эвакуировали, хозяин смог его вернуть. Водитель рассказал, что придумал автодиван, чтобы повеселить горожан и гостей Сочи.

По данным ГИБДД, оперативно-следственная группа не смогла идентифицировать составные части двигателя. В настоящее время принимается решение по дальнейшим действиям в отношении транспортного средства.

