Мужа Блиновской объявили в розыск
Мужа блогера Елены Блиновской бизнесмена Алексея Блиновского объявили в розыск. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на базу данных МВД.
«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска.
По данным СМИ, Блиновского разыскивают по делу об уклонении от уплаты налогов.
Сейчас предприниматель находится в зоне проведения специальной военной операции. По данным источников, Блиновский служит в штурмовом подразделении пятой ОМСБр и участвует в боях в районе Красногоровки.
Ранее Следственный комитет обвинил супругов Блиновских в уклонении от уплаты 906 млн рублей налогов и легализации 706 млн, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru