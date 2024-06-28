Мужа Блиновской объявили в розыск

«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска.

По данным СМИ, Блиновского разыскивают по делу об уклонении от уплаты налогов.

Сейчас предприниматель находится в зоне проведения специальной военной операции. По данным источников, Блиновский служит в штурмовом подразделении пятой ОМСБр и участвует в боях в районе Красногоровки.

Ранее Следственный комитет обвинил супругов Блиновских в уклонении от уплаты 906 млн рублей налогов и легализации 706 млн, напоминает RT.

