Муж Блиновской обжаловал решение о ее банкротстве
Предприниматель Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, подал в апелляционную жалобу на решение о банкротстве супруги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотекк арбитражных дел.
Соответствующая жалоба была подана в арбитражный суд Москвы, 6 декабря она поступила в суд первой инстанции. Вместе с материалами дела жалобу передут в Девятый арбитражный апелляционный суд для рассмотрения.
Ранее Блиновская подала заявление о банкротстве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ноябре суд признал блогера банкротом и начал процедуру реализации ее имущества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru