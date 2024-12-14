Муж Блиновской обжаловал решение о ее банкротстве

Соответствующая жалоба была подана в арбитражный суд Москвы, 6 декабря она поступила в суд первой инстанции. Вместе с материалами дела жалобу передут в Девятый арбитражный апелляционный суд для рассмотрения.

Ранее Блиновская подала заявление о банкротстве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ноябре суд признал блогера банкротом и начал процедуру реализации ее имущества.

