Музей Победы в Москве проведет турниры ко Дню шахмат

Еще одной фишкой праздника станут гигантские шахматные фигуры и большое игровое поле. Гости смогут также попробовать свои силы и в других спортивных конкурсах: например, городки или армрестлинг.

Всего около Музея Победы будут работать более 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции. Москвичей ждут бесплатные концерты, мастер-классы и экскурсии.

Масштабный проект стартовал в Музей Победы в конце апреля. Цель разноплановых мероприятий - патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.

Впервые программа «Парк Победы. Главный патриотический» стартовала в 2023 году. За это время площадку парка посетили порядка 200 тысяч человек, свыше 18 тысяч гостей присоединились к бесплатным пешим и автобусным экскурсиям Музея Победы по мемориальному комплексу на Поклонной горе, а участникам проекта было вручено более 85 тысяч призов.

