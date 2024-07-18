Музей Победы в Москве проведет турниры ко Дню шахмат
Музей Победы в Москве проведет турниры к Международному дню шахмат 20 и 21 июля. Так, все желающие смогут сразиться в шахматном поединке в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический».
Принять участие в мероприятии смогут и дети, специальный турнир пройдет для ребят от 5 до 12 лет в субботу. Главный судья турнира – Илья Суренович Зайцев-Мкртчян. Победителей ждут кубки и медали, а также памятные призы. Для участия необходима предварительная регистрация.
Еще одной фишкой праздника станут гигантские шахматные фигуры и большое игровое поле. Гости смогут также попробовать свои силы и в других спортивных конкурсах: например, городки или армрестлинг.
Всего около Музея Победы будут работать более 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции. Москвичей ждут бесплатные концерты, мастер-классы и экскурсии.
Масштабный проект стартовал в Музей Победы в конце апреля. Цель разноплановых мероприятий - патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.
Впервые программа «Парк Победы. Главный патриотический» стартовала в 2023 году. За это время площадку парка посетили порядка 200 тысяч человек, свыше 18 тысяч гостей присоединились к бесплатным пешим и автобусным экскурсиям Музея Победы по мемориальному комплексу на Поклонной горе, а участникам проекта было вручено более 85 тысяч призов.
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