Музей Победы пригласил на музыкальные выходные с маcтер-классами

Музей Победы в Москве приглашает в ближайшие выходные принять участие в танцевальных мастер-классах и посетить сразу несколько концертов – от хорового пения и духовых оркестров до эстрадных выступлений. В общей сложности на Поклонной горе 25 и 26 мая будут функционировать более 70 интерактивных площадок, которые воссоздадут атмосферу 1940-х годов.

Так, в субботу, 25 мая на площадке «Фронтовая агитбригада» выступит детский духовой оркестр и хор школы искусств №1 из Обнинска. Там же на следующий день пройдёт музыкально-поэтический концерт «Голоса Победы». Молодые артисты представят произведения советских авторов о войне – стихи, монологи и песни.

Танцевальные классы можно будет посетить на площадке возле Музея Победы. В субботу там можно будет взять уроки современных танцев, а в воскресенье – научиться танцевать вальс, танго, кадриль.

В Музее Победы в выходные откроются курсы молодого бойца

Помимо творческой программы для гостей подготовлены спортивные турниры и соревнования. Заявлены: эстафета «Мама, папа я — спортивная семья», пневматический тир, картинг и многое другое. Желающие смогут обучиться оказанию первой медицинской помощи.

Посетители также получат возможность принять участие в бесплатных экскурсиях по мемориальному комплексу на Поклонной горе, а также в квесте «Красноармейская книжка». Наиболее отличившиеся получат призы, в том числе билеты в Музей Победы. Также открыта выставка трофейной техники, которая была захвачена в ходе спецоперации на Украине.

Организаторами программ выступили министерство обороны РФ, правительство Москвы и Музей Победы.

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Фото: t.me/pobedarfru
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