Музей Победы пригласил на музыкальные выходные с маcтер-классами

Музей Победы в Москве приглашает в ближайшие выходные принять участие в танцевальных мастер-классах и посетить сразу несколько концертов – от хорового пения и духовых оркестров до эстрадных выступлений. В общей сложности на Поклонной горе 25 и 26 мая будут функционировать более 70 интерактивных площадок, которые воссоздадут атмосферу 1940-х годов.

Так, в субботу, 25 мая на площадке «Фронтовая агитбригада» выступит детский духовой оркестр и хор школы искусств №1 из Обнинска. Там же на следующий день пройдёт музыкально-поэтический концерт «Голоса Победы». Молодые артисты представят произведения советских авторов о войне – стихи, монологи и песни.

Танцевальные классы можно будет посетить на площадке возле Музея Победы. В субботу там можно будет взять уроки современных танцев, а в воскресенье – научиться танцевать вальс, танго, кадриль.