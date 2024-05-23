Музей Победы пригласил на музыкальные выходные с маcтер-классами
Музей Победы в Москве приглашает в ближайшие выходные принять участие в танцевальных мастер-классах и посетить сразу несколько концертов – от хорового пения и духовых оркестров до эстрадных выступлений. В общей сложности на Поклонной горе 25 и 26 мая будут функционировать более 70 интерактивных площадок, которые воссоздадут атмосферу 1940-х годов.
Так, в субботу, 25 мая на площадке «Фронтовая агитбригада» выступит детский духовой оркестр и хор школы искусств №1 из Обнинска. Там же на следующий день пройдёт музыкально-поэтический концерт «Голоса Победы». Молодые артисты представят произведения советских авторов о войне – стихи, монологи и песни.
Танцевальные классы можно будет посетить на площадке возле Музея Победы. В субботу там можно будет взять уроки современных танцев, а в воскресенье – научиться танцевать вальс, танго, кадриль.
Помимо творческой программы для гостей подготовлены спортивные турниры и соревнования. Заявлены: эстафета «Мама, папа я — спортивная семья», пневматический тир, картинг и многое другое. Желающие смогут обучиться оказанию первой медицинской помощи.
Посетители также получат возможность принять участие в бесплатных экскурсиях по мемориальному комплексу на Поклонной горе, а также в квесте «Красноармейская книжка». Наиболее отличившиеся получат призы, в том числе билеты в Музей Победы. Также открыта выставка трофейной техники, которая была захвачена в ходе спецоперации на Украине.
Организаторами программ выступили министерство обороны РФ, правительство Москвы и Музей Победы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВЦИОМ: Рок стал самым популярным жанром музыки среди россиян
- Сериал «Комбинация» покажут в конце осени
- Музей Победы пригласил на музыкальные выходные с маcтер-классами
- В Елабужском районе Татарстана сбили беспилотник
- Спрос на новостройки рухнул в Москве
- Аэропорты Казани и Нижнекамска вновь открыли после уничтожения дрона
- ГАЗ представил три новых автомобиля Volga
- Суд арестовал замглавы ГУ ФСИН по Московской области Талаева
- Суд не удовлетворил жалобу Земфиры и оставил ее в реестре иноагентов
- Электросамокаты и беспилотники могут подключить к «ЭРА-ГЛОНАСС»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru