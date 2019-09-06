Музей обороны и блокады Ленинграда вновь открыт для посетителей после реставрации
В Санкт-Петербурге после реставрации открылся Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, как сообщает RT. В обновленную выставку вошли как прежние экспонаты, так и современные инсталляции, посвященные блокадному быту.
Церемонию открытия посетили губернатор Ленинградской области Дрозденко, врио губернатора Белов, ветераны Великой Отечественной войны, участники тех трагических событий, а также представители правительства и общественности.
Ремонтные работы начались в июне прошлого года. Новую экспозицию разрабатывала группа ученых и специалистов в области ВОВ. Для экскурсионных групп музей будет открыт 8 сентября.
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