Музей обороны и блокады Ленинграда вновь открыт для посетителей после реставрации

В Санкт-Петербурге после реставрации открылся Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, как сообщает RT. В обновленную выставку вошли как прежние экспонаты, так и современные инсталляции, посвященные блокадному быту.



Церемонию открытия посетили губернатор Ленинградской области Дрозденко, врио губернатора Белов, ветераны Великой Отечественной войны, участники тех трагических событий, а также представители правительства и общественности.



Ремонтные работы начались в июне прошлого года. Новую экспозицию разрабатывала группа ученых и специалистов в области ВОВ. Для экскурсионных групп музей будет открыт 8 сентября.

