«Не в адеквате». Пьяный Прилучный третирует Муцениеце с детьми на карантине
Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на избиения со стороны своего официального супруга Павла Прилучного, с которым они решили развестись. Из-за самоизоляции по коронавирусу они не могут расторгнуть брак, и делят одно жильё.
Муцениеце призналась, что Прилучный запил во время вынужденного домоседства, начал в пьяном виде заниматься рукоприкладством и пугать детей неадекватным поведением. Видео заплаканной актрисы опубликовала в своём Instagram её мать.
Дело в том, что, по словам Агаты, муж отобрал у неё телефон силой и выкинул, пишут «Дни.ру». Она также утверждает, что Павел довёл детей до слез. «Он не в адеквате. Во время пандемии выгоняет нас на улицу…», – говорит Муцениеце. По её словам, супруг «не просыхает десять дней, пьет алкоголь в немереных количествах», выгоняет детей вместе с ней из дома.
«Я не могу это не выложить, так как у меня нет другого оружия, кроме публичности», — резюмировала Муцениеце, после чего расплакалась.
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