Мутко предложил стимулировать покупку больших квартир

Генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил снизить ипотечную ставку при покупке квартир площадью более 55 кв.м.

По его словам, сейчас в структуре строительства жилья больше половины, 53% занимают однокомнатные квартиры.