Мутко предложил стимулировать покупку больших квартир

Генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил снизить ипотечную ставку при покупке квартир площадью более 55 кв.м.

По его словам, сейчас в структуре строительства жилья больше половины, 53% занимают однокомнатные квартиры.

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«Семьи не берут большие квартиры, и это сдерживает рождение детей», - отметил Мутко.

Ранее Мутко выступил против введения льготной ипотеки на вторичное жильё, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:СтроительствоИпотекаКвартирыВиталий Мутко
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