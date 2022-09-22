Мутко предложил стимулировать покупку больших квартир
Генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил снизить ипотечную ставку при покупке квартир площадью более 55 кв.м.
По его словам, сейчас в структуре строительства жилья больше половины, 53% занимают однокомнатные квартиры.
«Семьи не берут большие квартиры, и это сдерживает рождение детей», - отметил Мутко.
Ранее Мутко выступил против введения льготной ипотеки на вторичное жильё, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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