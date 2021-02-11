Мутко назвал условие сдерживания цен на жильё в России
Сдержать цены на жильё в России можно только за счёт баланса спроса и предложения на рынке. Об этом заявил генеральный директор компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, пишет РБК.
«Спрос и предложение должны быть сбалансированы», — подчеркнул Мутко. Он также отметил, что в настоящий момент в ряде российских регионов предложений на рынке жилья просто не хватает.
Кроме того, Мутко добавил, что рост спроса на ипотеку под влиянием льготной программы привёл и к росту цен, отмечает RT.
А ранее сообщалось, что ипотечный рынок в России установил рекорд по выдачам кредитов в январе по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Дом.РФ» и Frank RG. По сравнению с прошлым годом, количество выданных ипотечных кредитов увеличилось на 18 тысяч и в общей сумме составило 265 млрд рублей.
На ипотечном рынке появился целый ряд программ с госучастием, включая программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. Она, напоминает Ura.ru, действует до 1 июля.
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