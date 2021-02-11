Мутко назвал условие сдерживания цен на жильё в России

Сдержать цены на жильё в России можно только за счёт баланса спроса и предложения на рынке. Об этом заявил генеральный директор компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, пишет РБК.

«Спрос и предложение должны быть сбалансированы», — подчеркнул Мутко. Он также отметил, что в настоящий момент в ряде российских регионов предложений на рынке жилья просто не хватает.

Кроме того, Мутко добавил, что рост спроса на ипотеку под влиянием льготной программы привёл и к росту цен, отмечает RT.