Каждая пятая семья в России взяла ипотеку с 2009 года

Порядка 10,57 миллиона ипотечных кредитов было выданов России с 2009 года. Об этом говорится в исследовании ЦИАН.

По данным аналитиков, после кризиса 2008 года почти каждая пятая российская семья (один кредит на 5,2 семей) улучшила жилищные условия с помощью ипотеки. Общая сумма ипотечных кредитов составила 20 триллионов рублей.

В ЦИАН уточнили, что наибольшее число кредитов в пересчете на количество семей за последние 11 лет выдали в Тюменской области, Татарстане, Удмуртии, Чувашии и Якутии. Меньше всего ипотеку выбирают в Ингушетии и Чечне - один кредит на 36 и на 32 семьи, соответственно.



Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отметил, что отсутствие высокой активности в некоторых регионах РФ связано с дефицитом нового строительства.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил, что интерес к льготной ипотеке в стране по-прежнему высокий, сообщает RT. По его словам, ставка субсидируется государством, поэтому для банков ничего не изменилось.