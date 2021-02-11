Каждая пятая семья в России взяла ипотеку с 2009 года
Порядка 10,57 миллиона ипотечных кредитов было выданов России с 2009 года. Об этом говорится в исследовании ЦИАН.
По данным аналитиков, после кризиса 2008 года почти каждая пятая российская семья (один кредит на 5,2 семей) улучшила жилищные условия с помощью ипотеки. Общая сумма ипотечных кредитов составила 20 триллионов рублей.
В ЦИАН уточнили, что наибольшее число кредитов в пересчете на количество семей за последние 11 лет выдали в Тюменской области, Татарстане, Удмуртии, Чувашии и Якутии. Меньше всего ипотеку выбирают в Ингушетии и Чечне - один кредит на 36 и на 32 семьи, соответственно.
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отметил, что отсутствие высокой активности в некоторых регионах РФ связано с дефицитом нового строительства.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил, что интерес к льготной ипотеке в стране по-прежнему высокий, сообщает RT. По его словам, ставка субсидируется государством, поэтому для банков ничего не изменилось.
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