Мутацию вируса птичьего гриппа обнаружили в Сахалинской области

Мутацию вируса гриппа птиц была обнаружена в образце, взятом от птиц в Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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В ведомстве указали, что выявленная мутация может заражать организм млекопитающих и «обеспечивать адаптацию вируса к клеткам».

«Ситуация на контроле Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев заболевания людей гриппом птиц в России не зарегистрировано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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