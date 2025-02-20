Мутацию вируса птичьего гриппа обнаружили в Сахалинской области
20 февраля 202517:17
Мутацию вируса гриппа птиц была обнаружена в образце, взятом от птиц в Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве указали, что выявленная мутация может заражать организм млекопитающих и «обеспечивать адаптацию вируса к клеткам».
«Ситуация на контроле Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев заболевания людей гриппом птиц в России не зарегистрировано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru