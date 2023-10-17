Мусульмане выразили сомнение в халяльности шоколада «Аленка»

Представители духовенства мусульман в России выразили сомнения относительно соответствия «халялю» (разрешенной пищи, согласно нормам ислама) молочного шоколада «Аленка» и другой подобной продукции, которая получила соответствующий сертификат. Камнем преткновения стали вопросы, которые ранее появились к деятельности руководителя органа «Роскачество – Халяль», заявили РИА Новости представители экспертного сообщества.

Ранее автономная некоммерческая организация «Роскачество» объявила о выдаче кондитерской фабрике «Красный Октябрь» халяльного сертификата на серийный выпуск конфет и шоколада «Аленка» и другой продукции, включая, конфеты «Грильяжные» и «Птичье молоко». Документ получен единственной структурой по сертификации халяль, которая аккредитована Росаккредитацией, – «Роскачество – Халяль».