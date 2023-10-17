Мусульмане выразили сомнение в халяльности шоколада «Аленка»

Представители духовенства мусульман в России выразили сомнения относительно соответствия «халялю» (разрешенной пищи, согласно нормам ислама) молочного шоколада «Аленка» и другой подобной продукции, которая получила соответствующий сертификат. Камнем преткновения стали вопросы, которые ранее появились к деятельности руководителя органа «Роскачество – Халяль», заявили РИА Новости представители экспертного сообщества.

Ранее автономная некоммерческая организация «Роскачество» объявила о выдаче кондитерской фабрике «Красный Октябрь» халяльного сертификата на серийный выпуск конфет и шоколада «Аленка» и другой продукции, включая, конфеты «Грильяжные» и «Птичье молоко». Документ получен единственной структурой по сертификации халяль, которая аккредитована Росаккредитацией, – «Роскачество – Халяль».

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Однако, как отмечают эксперты, действующий глава «Роскачества – Халяль» Марат Низамов был вовлечен в скандальную историю в Татарстане. Там были вынуждены изымать продукцию с пометкой «халяль» из-за того, что в ней нашли свинину. Согласно шариату, в пище не должно содержаться свинины, животных жиров, добавок и красителей, относящихся к категории «харам» (запрещенных).

В широком смысле халяль включает не только пищевую продукцию, но также туризм, исламский банкинг, медицину, парфюмерию.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПродуктыИсламШоколад

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