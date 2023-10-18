В Роскачестве ответили на сомнения в халяльности шоколада «Аленка»
Автономная некоммерческая организация «Роскачество» заявила, что в аудите фабрике «Красный Октябрь», получившей первый в России халяльный сертификат, принимали участие представители наиболее авторитетной в исламском мире организации по аккредитации – GAC (GSS Accreditation Centre – органа по аккредитации стран Персидского залива).
Комментируя публикацию РИА Новости о якобы сомнениях мусульман в России относительно соответствия «халялю» молочного шоколада «Аленка», которая позже была удалена, в ведомстве указали, что в GAC высоко оценили подготовку производства компании «Объединённые кондитеры», владеющей фабрикой.
В пресс-службе «Роскачества» указали, что удалённом сообщении, «основанном на мнении анонимных экспертов», не указали ни одной фамилии этих «экспертов», а также не был обозначен конкретный муфтият.
«В публикациях говорилось об аккредитации органов по сертификации «халяль», аккредитованных духовными управлениями мусульман. Не существует такого порядка и процедуры аккредитации органов по сертификации», - подчеркнули в «Роскачестве».
В ведомстве добавили, что аккредитацию в стране проводит Росаккредитация, однако ни одна организация при духовных управлениях мусульман, выдающих «документ о халяльности», «не аккредитована в ведомстве, что ставит под сомнение легитимность выдаваемых ими «документов».
Ранее кондитерский холдинг «Объединённые кондитеры» получил халяльный сертификат на часть продукции фабрики «Красный Октябрь», в том числе конфеты «Алёнка», «Грильяжные», «Птичье молоко», шоколад «Алёнка», шоколад горький «Бабаевский Элитный», сообщает RT.
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