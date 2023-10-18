В Роскачестве ответили на сомнения в халяльности шоколада «Аленка»

Комментируя публикацию РИА Новости о якобы сомнениях мусульман в России относительно соответствия «халялю» молочного шоколада «Аленка», которая позже была удалена, в ведомстве указали, что в GAC высоко оценили подготовку производства компании «Объединённые кондитеры», владеющей фабрикой.

В пресс-службе «Роскачества» указали, что удалённом сообщении, «основанном на мнении анонимных экспертов», не указали ни одной фамилии этих «экспертов», а также не был обозначен конкретный муфтият.

«В публикациях говорилось об аккредитации органов по сертификации «халяль», аккредитованных духовными управлениями мусульман. Не существует такого порядка и процедуры аккредитации органов по сертификации», - подчеркнули в «Роскачестве».

В ведомстве добавили, что аккредитацию в стране проводит Росаккредитация, однако ни одна организация при духовных управлениях мусульман, выдающих «документ о халяльности», «не аккредитована в ведомстве, что ставит под сомнение легитимность выдаваемых ими «документов».

Ранее кондитерский холдинг «Объединённые кондитеры» получил халяльный сертификат на часть продукции фабрики «Красный Октябрь», в том числе конфеты «Алёнка», «Грильяжные», «Птичье молоко», шоколад «Алёнка», шоколад горький «Бабаевский Элитный», сообщает RT.