ЦБ проведет народное голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей

Россияне смогут принять участие в выборе символов для новой банкноты номиналом 1000 рублей, которая посвящена Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

В регуляторе отметили, что в прошлом году выпуск модернизированной купюры приостановили, так как ряд изображений «вызвали неоднозначную реакцию».

«Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение изменить процедуру отбора символов для банкнот и сделать ее более открытой», — указали в ЦБ.

Консультативный совет по банкнотам при Центробанке рассмотрит предложения экспертов и составит список достопримечательностей ПФО, которые могут изобразить на купюре. Эти объекты должны иметь ценность как для приволжских регионов, так и для России в целом. Как ожидается, окончательный список символов, которые могут быть помещены на купюру, представят в конце ноября, далее его оценят россияне.

«Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней... голосование будет проходить только за изображения на оборотной стороне», — уточнили в ЦБ.

Между тем в Алтайском и Пермском краях появились в обращении модернизированные банкноты номиналом 5 тысяч рублей, пишет RT.

