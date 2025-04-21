Мусульмане России назвали папу Римского миротворцем

Для мусульман покойный папа римский Франциск запомнится, как миротворец, заявил муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Он выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика всем католикам и отметил, что Франциск уделял большое внимание межрелигиозному диалогу. Также он неоднократно призывал к урегулированию конфликтов, в частности в Палестине.

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Крганов отметил, что понтифика запомнят как человека, стремившегося к миру и диалогу.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на Ватикан сообщило, что папа римский умер в возрасте 88 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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