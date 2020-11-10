Мусульманам в России запретили браки с иноверцами

По мнению богословов ДУМ РФ, для прочности брака необходима схожесть супругов в вопросах религии и духовности.

Вместе с тем исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев считает, что это заявление ДУМ РФ противоречит школе, к которой принадлежат почти все их верующие, сообщает «Интерфакс». Он пояснил, что в суннитском исламе существует четыре правовых школы, три из них запрещают вступление в брак с инаковерующими, а одна, самая распространённая в России - ханафитская, разрешала.

Ранее телеканал «360» рассказал, как разные религии борются с коронавирусом: молитвы, крестные ходы и даже проклятья.



