Мусульманам в России запретили браки с иноверцами

В Духовном управлении мусульман РФ вынесли богословское заключение о нежелательности мусульманам жениться на представительницах других религий.

В сообщении на сайте организации говорится, что браки мусульман с христианами или иудеями возможны лишь в единичных случаях по решению местного муфтия.

Молодые французские мусульмане не признают светские законы

По мнению богословов ДУМ РФ, для прочности брака необходима схожесть супругов в вопросах религии и духовности.

Вместе с тем исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев считает, что это заявление ДУМ РФ противоречит школе, к которой принадлежат почти все их верующие, сообщает «Интерфакс». Он пояснил, что в суннитском исламе существует четыре правовых школы, три из них запрещают вступление в брак с инаковерующими, а одна, самая распространённая в России - ханафитская, разрешала.

Ранее телеканал «360» рассказал, как разные религии борются с коронавирусом: молитвы, крестные ходы и даже проклятья.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: https://ru.wikipedia.org
ТЕГИ:БракМусульмане
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры