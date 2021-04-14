Мусульманам пояснили, что вакцинация от коронавируса не нарушает пост в Рамадан

Вакцинация от COVID-19 во время священного для мусульман месяца Рамадан, не противоречит установлениям ислама. Об этом, со ссылкой на Духовное управление мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарии, сообщил республиканский Минздрав.

В сообщении, опубликованном в Instagram ведомства, приведены слова председателя ДУМ КБР Хазраталия Дзасежева, который назвал «возможной вакцинацию от коронавируса во время Рамадана».

«Согласно ханафитской правовой школе, внутривенные, внутримышечные, внутрисердечные, внутрикостные, внутрикожные и подкожные инъекции, в том числе и вакцины - не нарушают пост», - отметил муфтий.

В 2021 году Рамадан продлится с 13 апреля по 12 мая. В течение 30 дней последователям ислама следует соблюдать пост: в светлое время суток запрещено пить, есть, курить и развлекаться, передаёт ОТР. Верующим предписывается раздавать милостыню, читать Коран и размышлять о добре. Завершится Рамадан праздником Ураза-Байрам.

