Мусульманам пояснили, что вакцинация от коронавируса не нарушает пост в Рамадан
Вакцинация от COVID-19 во время священного для мусульман месяца Рамадан, не противоречит установлениям ислама. Об этом, со ссылкой на Духовное управление мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарии, сообщил республиканский Минздрав.
В сообщении, опубликованном в Instagram ведомства, приведены слова председателя ДУМ КБР Хазраталия Дзасежева, который назвал «возможной вакцинацию от коронавируса во время Рамадана».
«Согласно ханафитской правовой школе, внутривенные, внутримышечные, внутрисердечные, внутрикостные, внутрикожные и подкожные инъекции, в том числе и вакцины - не нарушают пост», - отметил муфтий.
В 2021 году Рамадан продлится с 13 апреля по 12 мая. В течение 30 дней последователям ислама следует соблюдать пост: в светлое время суток запрещено пить, есть, курить и развлекаться, передаёт ОТР. Верующим предписывается раздавать милостыню, читать Коран и размышлять о добре. Завершится Рамадан праздником Ураза-Байрам.
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