Мусорный остров наблюдают с МКС
Мусорный остров размеров с Калифорнию, который плавает в океане, наблюдают космонавты на Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал участник годового полета на МКС, российский космонавт Михаил Корниенко и призвал к раздельному сбору мусора на встрече в музее военной формы в Москве в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.
«Оно (отношение к экологии – прим. НСН) просто варварское... Я прошу всех: донесите полиэтиленовый пакет до урны. Потому что пластиковый остров, который плавает в океане, размером с Калифорнию, его реально видно (из космоса)», - сказал космонавт.
Он призвал жителей планеты бережно относиться к экологии и вести раздельный сбор мусора.
«Давайте начнем с себя, с раздельного сбора мусора... Как только он у нас появился, я завел у себя отдельные ведра. Пластик - отдельно, стеклянные бутылки - отдельно, металл - отдельно, я пытаюсь это делать. Потому что (в противном случае) нас погубит не война, а экологическая ситуация», - сказал он.
Напомним, Корниенко дважды совершил колеты в космос на МКС, в их числе годовой - в 2015-2016 годах.
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