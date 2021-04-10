Мусорный остров наблюдают с МКС

«Оно (отношение к экологии – прим. НСН) просто варварское... Я прошу всех: донесите полиэтиленовый пакет до урны. Потому что пластиковый остров, который плавает в океане, размером с Калифорнию, его реально видно (из космоса)», - сказал космонавт.

Он призвал жителей планеты бережно относиться к экологии и вести раздельный сбор мусора.

«Давайте начнем с себя, с раздельного сбора мусора... Как только он у нас появился, я завел у себя отдельные ведра. Пластик - отдельно, стеклянные бутылки - отдельно, металл - отдельно, я пытаюсь это делать. Потому что (в противном случае) нас погубит не война, а экологическая ситуация», - сказал он.

Напомним, Корниенко дважды совершил колеты в космос на МКС, в их числе годовой - в 2015-2016 годах.

