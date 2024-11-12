Мусаевой вменяют нападение на сотрудника ФСИН без вреда здоровью

В Чечне осужденной Зареме Мусаевой, супруге бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, предъявили обвинение в нападении на сотрудника ФСИН. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ее адвокат Александр Савин.

По его словам, инцидент произошел 25 октября 2024 года, когда Мусаева возвращалась с лечения из эндокринологического диспансера. Она якобы нанесла удар ладонью по шее сотрудника и сорвала погон с его куртки, но при этом вреда здоровью не причинила.