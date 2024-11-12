Мусаевой вменяют нападение на сотрудника ФСИН без вреда здоровью
В Чечне осужденной Зареме Мусаевой, супруге бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, предъявили обвинение в нападении на сотрудника ФСИН. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ее адвокат Александр Савин.
По его словам, инцидент произошел 25 октября 2024 года, когда Мусаева возвращалась с лечения из эндокринологического диспансера. Она якобы нанесла удар ладонью по шее сотрудника и сорвала погон с его куртки, но при этом вреда здоровью не причинила.
Савин уточнил, что дело возбуждено по статье о дезорганизации деятельности пенитенциарных учреждений. Он добавил, что его подзащитная, страдающая инсулинозависимым диабетом и гипертонией и передвигающаяся на костылях, отрицает вину и утверждает, что не совершала противоправных действий.
Срок заключения Мусаевой по первому приговору истекает в марте 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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