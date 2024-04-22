Мурманский губернатор Чибис провел первое после ранения совещание

Глава региона поблагодарил граждан, которые писали комментарии со словами поддержки и передавали свои пожелания через врачей.

«Это очень важно для меня было, стимулирует скорость восстановления… Отдельное спасибо врачам Апатитско-Кировской больницы, куда меня оперативно доставили после ранения, и врачам областной больницы, где проходил дальнейшее лечение», — указал Чибис.

Мужчина с ножом напал на губернатора Мурманской области после его встречи с жителями в Апатитах 4 апреля, напоминает «Свободная пресса». Чибиса госпитализировали и прооперировали. Правоохранители выяснили, что нападавшим оказался 42-летний местный житель, его задержали. После ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Чибиса выписали из больницы 12 апреля, пишет Ura.ru.

