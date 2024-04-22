Мурманский губернатор Чибис провел первое после ранения совещание
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично провел совещание впервые после нападения на него. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава региона поблагодарил граждан, которые писали комментарии со словами поддержки и передавали свои пожелания через врачей.
«Это очень важно для меня было, стимулирует скорость восстановления… Отдельное спасибо врачам Апатитско-Кировской больницы, куда меня оперативно доставили после ранения, и врачам областной больницы, где проходил дальнейшее лечение», — указал Чибис.
Мужчина с ножом напал на губернатора Мурманской области после его встречи с жителями в Апатитах 4 апреля, напоминает «Свободная пресса». Чибиса госпитализировали и прооперировали. Правоохранители выяснили, что нападавшим оказался 42-летний местный житель, его задержали. После ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Чибиса выписали из больницы 12 апреля, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru