Мурманские школьники избили полицейских после дискотеки
После дискотеки во дворце культуры города Апатиты Мурманской области школьники в массовой драке избили двоих полицейских, сообщает местный портал «Хибинформбюро».
К зданию ДК были направлены два наряда патрульно-постовой службы в связи с поступившими сообщениями в полицию о шумном поведении подростков. В ответ на замечания представителей правопорядка в отношении одного из подростков, который был замечен громко ругающимся матом, с пивом, и указание следовать за патрульными, тот начал сопротивляться. В результате завязалась массовая драка. Подростки пинали ногами и кулаками одного из полицейских, повалив его на землю.
У патрульного обнаружено сотрясение мозга, еще двое полицейских также обратились за медицинской помощью.
Сотрудники правоохранительных органов задержали девятерых подростков.
По сообщению Следственного комитета, ведется проверка по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции. Подозреваемых допрашивают. УМВД России по Мурманской области также начало собственную служебную проверку.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в эфире НСН пояснила, что толкает подростков на жестокость.
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