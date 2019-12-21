Мурманские школьники избили полицейских после дискотеки

После дискотеки во дворце культуры города Апатиты Мурманской области школьники в массовой драке избили двоих полицейских, сообщает местный портал «Хибинформбюро».

К зданию ДК были направлены два наряда патрульно-постовой службы в связи с поступившими сообщениями в полицию о шумном поведении подростков. В ответ на замечания представителей правопорядка в отношении одного из подростков, который был замечен громко ругающимся матом, с пивом, и указание следовать за патрульными, тот начал сопротивляться. В результате завязалась массовая драка. Подростки пинали ногами и кулаками одного из полицейских, повалив его на землю.

У патрульного обнаружено сотрясение мозга, еще двое полицейских также обратились за медицинской помощью.