Задержаны подростки, жестоко избившие девушку в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицейские задержали троих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении 18-летней девушки. На пострадавшую напали из-за ее внешнего вида.
Инцидент произошел в минувший понедельник, 9 декабря. Пострадавшие девушки рассказали, что на улице к ним пристала группа подростков: они начали обзывать их из-за внешнего вида.
Завязалась перепалка. Девушки попытались укрыться от агрессоров в кафе, однако те забежали в заведение и избили их, одна из пострадавших получил сильный удар по голове.
Спустя три дня молодчики были задержаны по одному. Всего полицейские задержали трех человек: один из них семиклассников, второму 16 лет, третьему - 19, сообщают argumenti.ru
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