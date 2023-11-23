Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за закрытия финских КПП

Режим повышенной готовности ввели в Мурманской области после решения Финляндия закрыть все пограничные с Россией контрольно-пропускные пункты, кроме «Райа-Йоосеппи», сообщил губернатор области Андрей Чибис в Telegram-канале.

По его словам, речь в данном случае идет о границе с областью - МАПП "Лотта", Кольский район, а решение Финляндии, по его словам, приведет к тому, что количество иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через территорию региона, кратно возрастет.

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Правительство Финляндии решило на месяц, до 23 декабря, закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, оставив лишь один – это самый северный КПП Райя-Йоосепи. Об этом сообщается в заявлении финского правительства. Кроме того, КПП Райя-Йоосепи будет единственным пунктом на сухопутной границе, где будут принимать заявления о предоставлении убежища.

Ещё 18 ноября власти Финляндии приняли решение закрыть четыре пограничных пункта на границе с Россией: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» с финской стороны, которые соответствуют погранпереходам «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля» со стороны России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:ГраницаМурманская ОбластьФинляндия

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