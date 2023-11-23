Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за закрытия финских КПП

Режим повышенной готовности ввели в Мурманской области после решения Финляндия закрыть все пограничные с Россией контрольно-пропускные пункты, кроме «Райа-Йоосеппи», сообщил губернатор области Андрей Чибис в Telegram-канале.

По его словам, речь в данном случае идет о границе с областью - МАПП "Лотта", Кольский район, а решение Финляндии, по его словам, приведет к тому, что количество иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через территорию региона, кратно возрастет.