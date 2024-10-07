Мурашко: ЗОЖ поможет человеку прожить 120 лет
Человек может прожить 120 лет. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, такая длительность жизни заложена генетически, однако следует формировать определённые установки, а также вместе с врачами заниматься профилактикой заболеваний.
Министр подчеркнул, что принципы здорового образа жизни могут позволить предотвратить 60% факторов развития различных заболеваний.
Ранее Мурашко заявил, что физические нагрузки являются «универсальной таблеткой» для лечения и профилактики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru