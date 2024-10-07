Мурашко: ЗОЖ поможет человеку прожить 120 лет

Человек может прожить 120 лет. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В Испании в возрасте 117 лет умерла старейшая женщина в мире

По его словам, такая длительность жизни заложена генетически, однако следует формировать определённые установки, а также вместе с врачами заниматься профилактикой заболеваний.

Министр подчеркнул, что принципы здорового образа жизни могут позволить предотвратить 60% факторов развития различных заболеваний.

Ранее Мурашко заявил, что физические нагрузки являются «универсальной таблеткой» для лечения и профилактики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/MinzdravRu
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