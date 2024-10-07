Мурашко: ЗОЖ поможет человеку прожить 120 лет

По его словам, такая длительность жизни заложена генетически, однако следует формировать определённые установки, а также вместе с врачами заниматься профилактикой заболеваний.

Министр подчеркнул, что принципы здорового образа жизни могут позволить предотвратить 60% факторов развития различных заболеваний.

Ранее Мурашко заявил, что физические нагрузки являются «универсальной таблеткой» для лечения и профилактики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».