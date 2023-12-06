Мурашко: Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая

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Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что для микоплазменной инфекции характерны тяжесть при дыхании, кашель, заложенный нос и высокая температура, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Министр добавил, что диагностика, течение болезни и клиническая картина понятны.

Ранее Роспотребнадзор заявил о зарегистрированных в России отдельных случаях заболевания.

Министр здравоохранения Рф Михаил Мурашко рассказал о ситуации с микоплазменной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.

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