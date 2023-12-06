Мурашко: Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая
Министр здравоохранения Рф Михаил Мурашко рассказал о ситуации с микоплазменной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзор заявил о зарегистрированных в России отдельных случаях заболевания.
По словам Мурашко, микоплазменная инфекция «абсолютно управляемая».
«Препаратов достаточное количество, широкий спектр», — подчеркнул глава Минздрава.
Министр добавил, что диагностика, течение болезни и клиническая картина понятны.
Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что для микоплазменной инфекции характерны тяжесть при дыхании, кашель, заложенный нос и высокая температура, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко: Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая
- В России хотят запретить давать мальчикам женские имена и наоборот
- ВСУ за двое суток выпустили по Белгородской области около 140 снарядов
- «Зенит» начал продавать билеты на футбольные матчи в кредит
- Певец Шарлот обжаловал свой арест
- Росздравнадзор опроверг нехватку препаратов от артрита в аптеках
- Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения
- СМИ: На Крите пьяные американские моряки избили 15-летних девочек
- Минобороны утвердило Лазарева на должность главного режиссера Театра Российской Армии
- Музей «Куликово поле» покажет найденное редкое оружие Смутного времени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru