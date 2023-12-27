Минздрав предложил снизить возраст осмотра у гинеколога до 13 лет

В пояснительной записке говорится, что приказ направлен на раннее выявление заболеваний репродуктивного здоровья. Отмечается, что при обнаружении проблемы специалист сможет оперативно оказать помощь и сохранить репродуктивное здоровье подростка.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность. Такую меру парламентарий счел способом решения проблемы низкой рождаемости.

В беседе с «Радиоточкой НСН» врач-репродуктолог Светлана Лизунова признала, что диагностировать и лечить бесплодие с каждым годом становится сложнее. Она обратила внимание на рост числа пар, которые не могут иметь детей.

