Минздрав предложил снизить возраст осмотра у гинеколога до 13 лет
Министерство здравоохранения разработало проект приказа, согласно которому возраст профилактического осмотра у акушера-гинеколога снижается с 14 до 13 лет. Документ обнародован на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке говорится, что приказ направлен на раннее выявление заболеваний репродуктивного здоровья. Отмечается, что при обнаружении проблемы специалист сможет оперативно оказать помощь и сохранить репродуктивное здоровье подростка.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность. Такую меру парламентарий счел способом решения проблемы низкой рождаемости.
В беседе с «Радиоточкой НСН» врач-репродуктолог Светлана Лизунова признала, что диагностировать и лечить бесплодие с каждым годом становится сложнее. Она обратила внимание на рост числа пар, которые не могут иметь детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru