Мурашко заявил о достаточном количестве коек для пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время в российских больницах лечатся около 215 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС.

На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 глава Минздрава добавил, что на амбулаторном лечении находится порядка 870 тысяч человек.

Министр отметил, что медики «своевременно выписывали пациентов из стационара», поэтому в новогодние праздники дефицита коек для больных коронавирусом не было.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией полностью находилась под контролем... На сегодняшний день у нас на госпитальном этапе 23% коек свободны», - сказал Мурашко.

Ранее глава Минздрава рассказал, что российские медики, которые работали с коронавирусными пациентами в новогодние праздники, получат удвоенные социальные выплаты, сообщает Ura.ru. Министр добавил, что за декабрь 2020 года общая сумма подобных выплат составила 21 миллиард рублей.

