Мурашко заявил, что в 2024 году диспансеризацию пройдут более 102 млн россиян
Более 102 миллионов граждан должны пройти профилактические осмотры и диспансеризацию в этом году, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Профилактические мероприятия ... должны пройти 102,5 миллиона человек. В этом году даже сделали возможность проходить диспансеризацию на предприятиях», — указал глава Минздрава.
Мурашко напомнил, что в прошлом году диспансеризацию и профосмотры прошли 87 миллионов человек.
Ранее стало известно, что с 2024 года в программу ОМС включат отдельный тариф на диспансеризацию работающих граждан, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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