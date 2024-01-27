Мурашко заявил, что в 2024 году диспансеризацию пройдут более 102 млн россиян

«Профилактические мероприятия ... должны пройти 102,5 миллиона человек. В этом году даже сделали возможность проходить диспансеризацию на предприятиях», — указал глава Минздрава.

Мурашко напомнил, что в прошлом году диспансеризацию и профосмотры прошли 87 миллионов человек.

Ранее стало известно, что с 2024 года в программу ОМС включат отдельный тариф на диспансеризацию работающих граждан, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

