Мурашко заявил, что в 2024 году диспансеризацию пройдут более 102 млн россиян

Более 102 миллионов граждан должны пройти профилактические осмотры и диспансеризацию в этом году, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

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«Профилактические мероприятия ... должны пройти 102,5 миллиона человек. В этом году даже сделали возможность проходить диспансеризацию на предприятиях», — указал глава Минздрава.

Мурашко напомнил, что в прошлом году диспансеризацию и профосмотры прошли 87 миллионов человек.

Ранее стало известно, что с 2024 года в программу ОМС включат отдельный тариф на диспансеризацию работающих граждан, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/MinzdravRu
ТЕГИ:ДиспансеризацияМинздравРоссия

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