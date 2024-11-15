Москва увеличила число спасенных пациентов с инфарктом более чем вдвое
Москва более чем в два раза увеличила количество спасенных пациентов с инфарктом миокарда. К решению этой задачи город приступил больше десяти лет назад, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Важнейшим шагом в этом направлении стало формирование единой инфарктной сети на базе многопрофильных стационаров.
В результате была создана эффективная система маршрутизации пациентов. Диспетчерам скорой помощи в онлайн-режиме доступна информация о наличии свободных операционных и коек кардиореанимации в стационарах.
Бригада скорой доставляет пациента с инфарктом в ближайший стационар, где ему окажут эксренную помощь. Сейчас от момента прибытия бригады на вызов до экстренной операции проходит примерно 40 минут.
Медучреждения Москвы постепенно оснащались современным оборудованием. Только с 2022 года было закуплено свыше 5 тысяч различных приборов для исследований сердца и сосудов. Во многих случаях теперь не требуется проводить открытые операции на сердце, что в разы сократило больничную летальность и уменьшило период реабилитации.
На базе инфарктной сети созданы шок-центры, в которые доставляют пациентов с обширным острым инфарктом миокарда. На протяжении последних четырех лет в столице работает программа бесплатного обеспечения лекарствами людей с заболеваниями системы кровообращения. Ежегодно их получают более 160 тысяч жителей мегаполиса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru