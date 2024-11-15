Москва увеличила число спасенных пациентов с инфарктом более чем вдвое

В результате была создана эффективная система маршрутизации пациентов. Диспетчерам скорой помощи в онлайн-режиме доступна информация о наличии свободных операционных и коек кардиореанимации в стационарах.

Бригада скорой доставляет пациента с инфарктом в ближайший стационар, где ему окажут эксренную помощь. Сейчас от момента прибытия бригады на вызов до экстренной операции проходит примерно 40 минут.

Медучреждения Москвы постепенно оснащались современным оборудованием. Только с 2022 года было закуплено свыше 5 тысяч различных приборов для исследований сердца и сосудов. Во многих случаях теперь не требуется проводить открытые операции на сердце, что в разы сократило больничную летальность и уменьшило период реабилитации.

На базе инфарктной сети созданы шок-центры, в которые доставляют пациентов с обширным острым инфарктом миокарда. На протяжении последних четырех лет в столице работает программа бесплатного обеспечения лекарствами людей с заболеваниями системы кровообращения. Ежегодно их получают более 160 тысяч жителей мегаполиса.

