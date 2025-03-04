Мурашко заявил, что четверть населения России имеет ожирение
Четверть жителей России имеют ожирение. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня распространенность ожирения среди взрослого населения составляет четверть населения», - цитирует главу Минздрава РИА Новости.
По данным министра, ожирение зафиксировано у 20,6% мужчин и 27,4% женщин.
Как отметил Мурашко, заболевание особенно опасно в возрасте 7-11 лет. Министр напомнил, что в России утвердили комплекс мер по борьбе с ожирением у детей и создали систему скринингового обследования.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил об острой проблеме детского ожирения. По его словам, на это необходимо обратить внимание и профилактировать у своего ребенка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru