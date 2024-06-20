Мурашко: Всего в стационарах с ботулизмом в регионах РФ находится 301 человек

В Роспотребнадзоре заявляли, что из больниц выписали 15 пациентов (одного в Нижегородской области, 14 — в Москве).

Ранее Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести в России внеплановые проверки всех поставщиков готовой еды на предмет соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов, напоминает RT.

