Мурашко: Всего в стационарах с ботулизмом в регионах РФ находится 301 человек
20 июня 202415:34
На сегодняшний день всего в стационарах с ботулизмом в российских регионах находится 301 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В Роспотребнадзоре заявляли, что из больниц выписали 15 пациентов (одного в Нижегородской области, 14 — в Москве).
Ранее Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести в России внеплановые проверки всех поставщиков готовой еды на предмет соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко: Разработан новый препарат от ботулизма
- Мурашко: Всего в стационарах с ботулизмом в регионах РФ находится 301 человек
- Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении НДФЛ
- Замбия присоединилась к коммюнике конференции по Украине в Швейцарии
- Румыния передаст Украине систему Patriot
- СМИ: Мужчина погиб на севере Москвы из-за падения дерева от ветра
- Пост ректора РГГУ вместо Безбородова займет экс-замминистра юстиции Андрей Логинов
- Каждое пятое бронирование авиабилетов в июне приходится на Сочи
- В ЦБ предупредили о возможном резком повышении уровня ключевой ставки
- Госдума одобрила в первом чтении повышение пенсий военным пенсионерам
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru