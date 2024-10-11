Мурашко: В России профилактические осмотры прошли 87 млн человек
Половина жителей России прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в текущем году. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на встрече министров здравоохранения государств БРИКС.
«Уже... 87 млн человек прошли профилактические осмотры и диспансеризацию — это половина жителей нашей страны», — подчеркнул Мурашко.
Как отметил министр, профилактическая медицина важна для людей с хроническими заболеваниями, чтобы избежать обострений и вторичных осложнений.
Кроме того, Мурашко рассказал, что в 2024 году в программу осмотров добавили скрининги по репродуктивному здоровью мужчин и женщин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru