Мурашко: В России профилактические осмотры прошли 87 млн человек

Половина жителей России прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в текущем году. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на встрече министров здравоохранения государств БРИКС.

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«Уже... 87 млн человек прошли профилактические осмотры и диспансеризацию — это половина жителей нашей страны», — подчеркнул Мурашко.

Как отметил министр, профилактическая медицина важна для людей с хроническими заболеваниями, чтобы избежать обострений и вторичных осложнений.

Кроме того, Мурашко рассказал, что в 2024 году в программу осмотров добавили скрининги по репродуктивному здоровью мужчин и женщин.

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ЗдравоохранениеРоссияМинздрав

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