Минздрав включил исследование на гепатит С в программу медосмотров

Минздрав расширил программу профилактических медицинских осмотров в России. Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые изменения... в порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», — указано в документе.

Приказ вступил в силу 30 августа, он будет действовать до 1 июля 2027 года, пишет Ura.ru.

Теперь в профилактический медосмотр включено исследование на антитела к гепатиту С россиян от 25 лет один раз в 10 лет. Кроме того, ветеранам боевых действий предоставили право проходить осмотры и диспансеризацию вне очереди.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:РоссияЗдоровьеМинздрав

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