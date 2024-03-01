Гинеколог рассказала, какая группа женщин чаще всего делает аборт
В целом количество абортов за последние 24 года снизилось в три раза, рассказала в пресс-центре НСН Мария Милютина.
Самыми частыми пациентками, пожелавшими сделать аборт, являются женщины с двумя детьми, рассказала в пресс-центре НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. Она также отметила, что в целом по стране за последнюю четверть века количество прерываний беременности снизилось в три раза.
«Если рассматривать статистику Минздрава, количество абортов неуклонно снижается. Сегодня примерно в три раза меньше абортов, чем было в 2000 году. Я не могу порадовать, что это высокие моральные ценности – это общее снижение фертильности и снижение количества женщин детородного возраста. Если мы говорим, на какую группу планирующих прервать беременность мы можем повлиять, то больше половины женщин, планирующих прерывание беременности – это замужние женщины, уже имеющие двух детей. Чаще всего прерывается третья беременность. И здесь я хотела бы сказать прекрасную фразу: не учите меня жить, лучше помогите материально», - сказала Милютина.
Она призвала уделить больше внимания в работе с беременными женщинами врачам и государству, а не священникам.
«Здесь на первое место должна выходить социальная политика, потому что бесконечные беседы женщин со священником… Здесь есть элемент врачебной тайны. Если женщина не хочет общаться со священником, почему она должна с ним общаться? Здесь внедряются элементы психологического насилия над женщиной, и это не должно быть. Женщина, столкнувшаяся с незапланированной беременностью, она в первую очередь испугана. И мы не должны ее осуждать, мы должны ей помочь, проинформировать о мерах социальной поддержки. Проинформировать, что это вредно для здоровья. Но ей в первую очередь нужна поддержка – и врачей, и государства. Здесь с точки зрения доплаты неоднозначно – невозможно заплатить за все, но я как репродуктолог сталкиваюсь в течение года с ситуациями, когда звонят мои пациентки спросить про сестру, подругу, племянницу , где врач рекомендует прервать беременность женщине, для которой эта беременность желанна. Врач рекомендует прервать наступившую после 40 лет беременность «ой, это будет урод», - добавила гинеколог.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с НСН выразил мнение, что что священники точно смогут отговорить женщину от аборта. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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