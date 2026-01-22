В России разработан препарат для терапии гепатита В
Российские ученые создали препарат для терапии гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR/Cas9. Об этом говорится в сообщении Сеченовского университета.
Как отметил глава лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств вуза Дмитрий Костюшев, специалисты разработали невирусную систему доставки на основе биодеградируемых наночастиц.
«Мы впервые научились упаковывать CRISPR/Cas-комплексы с эффективностью порядка 80%», - подчеркнул он.
В одну наночастицу входит 200–250 копий противовирусных комплексов, которых достаточно для удаления всех копий вирусного генома в пораженной клетке. Поверхность частиц изменяют, чтобы комплексы доставлялись в восприимчивые к вирусу клетки. Наночастицы проникают в 90–95% клеток с инфекцией. При этом препарат короткоживущий, его следов не остается в печени через 20–24 часа.
Между тем в России изменили правила прохождения диспансеризации, в нее включили скрининги на вирусные гепатиты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России разработан препарат для терапии гепатита В
- На Кубани потушили пожар в портовом терминале после атаки ВСУ
- Вторжение отменяется? Трамп заявил о подготовке сделки по Гренландии
- СМИ: Трамп предложит жителям Гренландии по $1 млн
- Москалькова: От атак Киева по мирным объектам в 2026 году погибли 56 человек
- Трамп заявил, что не беспокоится за свою безопасность
- Над Россией в ночное время нейтрализовали 31 украинский БПЛА
- Нарышкин: «Коалиция желающих» пытается сорвать мирный процесс по Украине
- СМИ: ЕС придется забыть свои иллюзии в отношении США и дать отпор Трампу
- В Госдуме хотят запретить анонимов в соцсетях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru