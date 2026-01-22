В России разработан препарат для терапии гепатита В

Российские ученые создали препарат для терапии гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR/Cas9. Об этом говорится в сообщении Сеченовского университета.

Как отметил глава лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств вуза Дмитрий Костюшев, специалисты разработали невирусную систему доставки на основе биодеградируемых наночастиц.

«Мы впервые научились упаковывать CRISPR/Cas-комплексы с эффективностью порядка 80%», - подчеркнул он.

В одну наночастицу входит 200–250 копий противовирусных комплексов, которых достаточно для удаления всех копий вирусного генома в пораженной клетке. Поверхность частиц изменяют, чтобы комплексы доставлялись в восприимчивые к вирусу клетки. Наночастицы проникают в 90–95% клеток с инфекцией. При этом препарат короткоживущий, его следов не остается в печени через 20–24 часа.

Между тем в России изменили правила прохождения диспансеризации, в нее включили скрининги на вирусные гепатиты.

