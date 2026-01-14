Хуснуллин заявил о снижении смертности на дорогах почти на 25%

Показатели смертности на российских дорогах за пять лет снизились почти на 25%. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Перемены на дорогах: Что ждёт российских автомобилистов в 2026 году

По его словам, этого удалось добиться, несмотря на рост количества автомобилей на 11%, а также активное развивите автотуризма.

«Сейчас задача – до 2030 года ещё в полтора раза смертность снизить. Это благодаря тому, что мы системно делаем дороги, ремонтируем, боремся с пьянством, обучаем детей», - добавил Хуснуллин.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил «Радиоточке НСН», что дисциплинированных водителей следует поощрять снижением стоимости полисов ОСАГО.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ДТПСмертностьДорогиМарат Хуснуллин

Горячие новости

Все новости

партнеры