Хуснуллин заявил о снижении смертности на дорогах почти на 25%
Показатели смертности на российских дорогах за пять лет снизились почти на 25%. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, этого удалось добиться, несмотря на рост количества автомобилей на 11%, а также активное развивите автотуризма.
«Сейчас задача – до 2030 года ещё в полтора раза смертность снизить. Это благодаря тому, что мы системно делаем дороги, ремонтируем, боремся с пьянством, обучаем детей», - добавил Хуснуллин.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил «Радиоточке НСН», что дисциплинированных водителей следует поощрять снижением стоимости полисов ОСАГО.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исполнительное производство о выселении Долиной появилось в базе ФССП
- США приостановят оформление виз для граждан России и еще 74 стран
- Депутат Кирьянов раскрыл масштабы теневого предпринимательства в РФ
- Путин примет верительные грамоты у зарубежных послов 15 января
- Хуснуллин заявил о снижении смертности на дорогах почти на 25%
- Россиянам назвали абсолютные противопоказания для крещенских купаний
- Капкан и крики: Европа не сможет бороться с Трампом из-за Гренландии
- Акушер-гинеколог указал на проблему плохого здоровья рожениц в России
- Рада поддержала назначение Шмыгаля на пост министера энергетики Украины
- Бастрыкин: В России сокращается количество дел о дискредитации армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru