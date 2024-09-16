Мурашко: В будущем возможны консультации ИИ-доктора перед посещением врача
Здравоохранение будущего связано с развитием технологий, среди них предварительные консультации искусственного интеллекта (ИИ) и проактивные подсказки об образе жизни. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Он отметил, что образ будущего здравоохранения – это экосистема сквозных технологий. По словам министра, такая экосистема будет включать в себя, в частности, трансформацию коммуникации с системой здравоохранения (доступ к медицинским знаниям 24\7), предварительные консультации ИИ-доктора, а также информацию о текущих назначениях.
Кроме того, планируется приближать помощь к человеку за счет телемедицинских консультаций, территориального планирования и удаленного мониторинга состояния здоровья.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ планирует проводить выездные медицинские осмотры в дошкольных учреждениях и школах. Тогда Мурашко отмечал, что технология с использованием специальных автомобилей, которые оборудованы всем необходимым, хорошо зарекомендовала себя во время проведения осмотров детей в новых регионах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко: В будущем возможны консультации ИИ-доктора перед посещением врача
- Умер бывший тренер хоккейного клуба «Металлург»
- Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении
- Шнуров проиграл суд на 50 млн рублей за отмененный концерт в Петербурге
- Главу военного представительства МО Популовского задержали по делу о взятке
- Страницу с мерами поддержки для жителей Белгорода запустили на «Госуслугах»
- Песков прокомментировал попытку покушения на Дональда Трампа
- Триумф «Сёгуна»: Названы победители премии «Эмми»
- Песков заявил, что американские военные уже участвуют в конфликте на Украине
- Песков: В Кремле не получали официальных заявлений о разрешении ударов по России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru