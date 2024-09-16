Мурашко: В будущем возможны консультации ИИ-доктора перед посещением врача

Здравоохранение будущего связано с развитием технологий, среди них предварительные консультации искусственного интеллекта (ИИ) и проактивные подсказки об образе жизни. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что образ будущего здравоохранения – это экосистема сквозных технологий. По словам министра, такая экосистема будет включать в себя, в частности, трансформацию коммуникации с системой здравоохранения (доступ к медицинским знаниям 24\7), предварительные консультации ИИ-доктора, а также информацию о текущих назначениях.

Мурашко: Порядка 40 млн человек в РФ страдают ожирением

Кроме того, планируется приближать помощь к человеку за счет телемедицинских консультаций, территориального планирования и удаленного мониторинга состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ планирует проводить выездные медицинские осмотры в дошкольных учреждениях и школах. Тогда Мурашко отмечал, что технология с использованием специальных автомобилей, которые оборудованы всем необходимым, хорошо зарекомендовала себя во время проведения осмотров детей в новых регионах, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:МедицинаМинздрав

Горячие новости

Все новости

партнеры