Мурашко: В будущем возможны консультации ИИ-доктора перед посещением врача

Здравоохранение будущего связано с развитием технологий, среди них предварительные консультации искусственного интеллекта (ИИ) и проактивные подсказки об образе жизни. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что образ будущего здравоохранения – это экосистема сквозных технологий. По словам министра, такая экосистема будет включать в себя, в частности, трансформацию коммуникации с системой здравоохранения (доступ к медицинским знаниям 24\7), предварительные консультации ИИ-доктора, а также информацию о текущих назначениях.