Мурашко: Порядка 40 млн человек в РФ страдают ожирением
В России около 40 млн человек страдают ожирением, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что это заболевание может вызывать целый ряд других серьезных последствий для организма, поэтому врачам стоит больше внимания уделять профилактике такого состояния граждан.
До этого группа депутатов Госдумы от «Новых людей» внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается, чтобы 20% социальной рекламы было направлено на популяризацию здорового образа жизни, следует из базы данных Госдумы.
Предлагается сделать акцент на занятии спортом с целью укрепить здоровье и повысить благополучие граждан. Также депутаты предложили продвигать здоровый образ жизни в разрезе семей.
Так, доля россиян с избыточным весом за последние пять лет выросла, об этом свидетельствуют результаты исследования Росстата, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru