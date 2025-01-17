Мурашко: В 2025 году более 100 млн россиян смогут пройти диспансеризацию

Граждан активно информируют о том, какие есть бесплатные услуги, где их можно пройти, при выявлении каких-либо осложнений и проблем со здоровьем врачи направят пациента на дополнительные осмотры.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что Почти 100 млн человек прошли диспансеризацию в России в 2024 году.

Кроме того, Голикова рассказала, что для модернизации первичного звена было построено либо реконструировано свыше 1,3 тысячи объектов здравоохранения, проведен ремонт более 5,5 тысячи зданий. В ближайшие шесть лет планируется модернизировать около 500 центров здоровья. Также в стране создадут 3,8 тысячи поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. Запланировано и расширение сети медорганизаций с подразделениями по медицинской реабилитации, передает «Радиоточка НСН».

