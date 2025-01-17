Мурашко: Поликлиники выделят специалиста, координирующего помощь бойцам СВО

Российские поликлиники будут выделять специалиста для координации помощи участникам специальной военной операции вне очереди. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в своей статье, размещенной на сайте «Комсомольской правды».

«Для участников СВО выбранные ими поликлиники будут выделять отдельного специалиста, координирующего предоставление... первичной медико-санитарной помощи во внеочередном порядке», — указал министр.

По словам Мурашко, также руководитель медорганизации может выделить фиксированное время и даты приема для прохождения бойцами СВО диспансеризации или диспансерного наблюдения. Эти данные будут передавать в государственный фонд «Защитники Отечества», в том числе для организации доезда военнослужащего до медучреждения.

Между тем в городском округе Мытищи начал работу кабинет психологической помощи для бойцов СВО и членов их семей, пишет 360.ru.

