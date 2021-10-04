Мурашко: у ВОЗ нет претензий к «Спутнику V»

Претензии к российской вакцине «Спутник V» у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отсутствовали, были вопросы к документам. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Биотехмед».

По его словам, речь идет о пакете документов, который формируется на каждый фармацевтический продукт и проходит оценку экспертов, которые дают соответствующее заключение.

Мурашко подчеркнул, что необходимые документы для регистрации вакцины дооформлены и вносятся в ВОЗ.

Ранее глава Минздрава поднял вопрос мирового признания вакцин из России сегодня в Женеве. Он встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом и обсудил процедуру рассмотрения заявки на включение «Спутника V» в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для борьбы с COVID-19.

