Мурашко сообщил о безопасности «Спутника V» для беременных
Данные по безопасности вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для беременных получены, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости.
Глава Минздрава подчеркнул, что в инструкцию по использованию вакцины для этой категории пациенток будут внесены изменения.
Ранее в НИЦЭМ имени Гамалеи сообщили, что серьезных побочных эффектов от вакцинации «Спутником V» среди беременных не обнаружили. Кроме того, в исследуемой группе не выявили эмбриотоксичности препарата.
Между тем, глава Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин назвал преимущество вакцинации «Спутником V», пишет журнал «Профиль». По словам ученого, для прошедших полный курс вакцинации в 14 раз снижается риск развития коронавируса в среднетяжелой и тяжелой форме.
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