Мурашко: Ситуация на рынке лекарств стабильна

Ситуация на рынке лекарств в России стабильна, производители продолжают работу. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами.

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«Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Как уточнил Мурашко, в период с 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот было введено более 433,6 млн упаковок лекарственных препаратов. Этот показатель на 19% превышает уровень аналогичного периода 2021 года.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ЛекарстваМинздрав
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