Мурашко: российский рынок лекарств защищен от контрафакта и фальсификата

По его словам, он становится более прозрачным. Министр рассказал, что для увеличения доступности лекарств в стране разрабатываются новые правила регистрации и обращения медицинской продукции.

Мурашко отметил, что сейчас в России насчитывается свыше 550 фармацевтических производств, которые ежегодно выпускают 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов, из них 70% — отечественного производства. Министр также добавил, что более 80% препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств также производятся на российских предприятиях.

Ранее Мурашко заявил, что препарат для лечения болезни Бехтерева выйдет в оборот через три месяца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

